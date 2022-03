Live! Ex-Schalker Caligiuri trifft für Augsburg - 1:0

Bielefeld. Nur um den Bundesliga-Klassenerhalt geht es für Arminia Bielefeld und den FC Augsburg. Beide eröffnen den 25. Spieltag. Der Live-Ticker!

Verlieren verboten! Die Partie zwischen dem nur zwei Punkte voneinander entfernten Tabellennachbarn am Freitag (20.30 Uhr) könnte Signalwirkung für den weiteren Saisonverlauf haben. Mit einem Sieg würde sich der Bundesliga-14. Arminia Bielefeld vorerst von der Abstiegszone absetzen. Der FC Augsburg steht nach dem 1:1 gegen den BVB am vergangenen Spieltag erstmals seit dem 19. Spieltag nicht mehr auf einem der drei letzten Plätze. Brisant: Mit nur zwei Siegen gehört die Arminia zu den heimschwächsten Teams der Liga. Augsburg gewann nur eines seiner zwölf Auswärtsspiele. Zuletzt gab es in der Fremde drei Niederlagen in Serie. (dpa)

So spielen Bielefeld und Augsburg

Bielefeld: Ortega - Brunner, Ramos, Nilsson, Andrade - Kunze, Castro, Vasiliadis - Wimmer, Okugawa - Klos. Trainer: Kramer

Augsburg: Gikiewicz - Oxford, Gouweleeuw, Uduokhai - Caligiuri, Maier, Gruezo, Iago - Sarenren Bazee, Vargas - Gregoritsch. Trainer: Weinzierl

Schiedsrichter: Brych (München)

Tor: 0:1 Caligiuri (50.).

Hier geht es zum Live-Ticker

