Live: 1:0 für Augsburg, Sorge um Mainz-Profi Awoniyi

Mainz. Mit einem Sieg können sich der FSV Mainz oder der FC Augsburg der größten Abstiegssorgen entledigen. In der Anfangsphase gibt es einen Unfall.

Der Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga geht am Sonntag weiter. Der Tabellen-14. FC Augsburg tritt am Nachmittag (15.30 Uhr/Sky) beim direkten Verfolger FSV Mainz 05 an. Der FCA hat vier Punkte Vorsprung vor Fortuna Düsseldorf auf dem Relegationsplatz 16 und Werder Bremen auf Platz 17, Mainz drei.

Mainz 05 hat nach der Verletzung von Taiwo Awoniyi in der Partie gegen den FC Augsburg leichte Entwarnung gegeben. Der Angreifer war nach einem bösen Zusammenstoß im Kopfballduell mit FCA-Verteidiger Felix Uduokhai (17.) reglos liegen geblieben und nach minutenlanger Behandlung mit Halskrause vom Platz getragen worden. Wie die 05er direkt im Anschluss mitteilten, sei der Nigerianer aber ansprechbar gewesen und zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht worden.

Vor dem richtungsweisenden Spiel hat Augsburgs Trainer Heiko Herrlich seinen Schiedsrichter-Frust vom letzten Wochenende nach eigenen Angaben abgelegt. „Da habe ich keinen Ärger mehr“, sagte der 48-Jährige vor dem Spiel gegen den Mainz: „Entscheidend war, dass der DFB den Fehler eingeräumt hat, wir schauen jetzt nach vorne.“

Herrlich legt Streit mit Schiedsrichter bei

Herrlich hatte sich am letzten Sonntag nach dem 1:1 gegen den 1. FC Köln über Video Assistant Referee (VAR) Guido Winkmann beschwert und von einem „Skandal“ gesprochen: „Es geht hier um den Klassenerhalt und da sitzt einer, der 30 Kilometer weg von Köln lebt.“ Winkmann wohnt in Kerken, tatsächlich etwa 85 Kilometer von Köln entfernt.

Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich hatte unter der Woche eine Fehlentscheidung der Unparteiischen eingeräumt, Herrlichs Aussagen seien dennoch „nicht sachlich“ gewesen und würden „dem Anspruch an Professionalität“ widersprechen. Herrlich betonte am Freitag: „Der Herr Winkmann kann meine Emotionen sicherlich einordnen nach so einer Fehlentscheidung.“

So wollen sie spielen: FSV Mainz 05 - FC Augsburg (So., 15.30 Uhr/Sky)

FSV Mainz 05: Müller - Mwene, St. Juste, Niakhate, Brosinski - Barreiro, Latza- Öztunali, Quaison, Awoniyi - Mateta.- Trainer: Beierlorzer

FC Augsburg: Luthe - Framberger, Gouweleeuw, Uduokhai, Max - Gruezo, Khedira - Sarenren-Bazee, Richter, Vargas - Niederlechner. - Trainer: Herrlich

Schiedsrichter: Marco Fritz (Korb)

