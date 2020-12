Live! Ärgert der 1. FC Union auch Hertha BSC?

Berlin Das Stadtderby zwischen Underdog Union und Platzhirsch Hertha wird mit vertauschen Rollen gespielt. Das Spiel im Live-Ticker.

Die siebte Auflage des Berliner Pflicht-Derbys Hertha kontra Union steht unter einem besonderen Aspekt. Der Außenseiter aus Köpenick ist dem etablierten Erstligisten aus Charlottenburg in der Tabelle erst einmal enteilt. Der 1. FC Union steht als Sechster acht Zähler vor dem Dreizehnten Hertha BSC. Dennoch sieht Union-Coach Urs Fischer sein Team, das in der Fußball-Bundesliga seit acht Partien ungeschlagen ist, am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) keinesfalls in der Favoritenrolle. (dpa)

Hier geht es zum Live-Ticker;