Live! Donezk führt auf Schalke gegen Basel mit 2:0

Duisburg/Gelsenkirchen. Basel spielt auf Schalke gegen Donezk, Wolverhampton in Duisburg gegen Sevilla. Das Viertelfinale der Europa League im Live-Ticker.

Die zwei weiteren Halbfinal-Teilnehmer für das Europa-League-Turnier in NRW werden am Dienstag (21 Uhr) ermittelt. Schachtjor Donezk spielt in der Arena auf Schalke gegen den FC Basel. Die Wolverhampton Wanderers kämpfen im Stadion des MSV Duisburg gegen den FC Sevilla um den Einzug in die nächste Runde.

Der ukrainische Meister Donezk gilt als sehr spielstark. Der VfL Wolfsburg hatte beim 0:3 im Achtelfinal-Rückspiel in Kiew nicht den Hauch einer Chance. „Das ist eine hervorragende Mannschaft mit technisch schnellen Einzelspielern. Das wird ein richtig dicker Brocken. Aber wir werden unsere Möglichkeiten bekommen in einem Spiel. Mit Verlängerung und Elfmeter ist viel möglich“, sagte Basel-Trainer Marcel Koller. Der frühere Coach des VfL Bochum warf mit seiner Mannschaft Eintracht Frankfurt eine Runde zuvor souverän aus dem Wettbewerb. (fs(dpa)

Hier geht es zum Live-Ticker:

Donezk - Basel

Wolverhampton - Sevilla