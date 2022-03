Live! 1:2 nach 1:0 - Leverkusen liegt in Bergamo zurück

Bergamo. Im Achtelfinale der Europa League tritt Bayer Leverkusen zunächst beim italienischen Klub Atalanta Bergamo an. Hier ist der Live-Ticker!

Mit dem Argentinier Lucas Alario als Mittelstürmer geht Bayer Leverkusen das schwere Auswärtsspiel im Achtelfinale der Europa League bei Atalanta Bergamo an. Der 29-Jährige ist einer von zwei neuen Spielern in der Startelf von Trainer Gerardo Seoane im Vergleich zum 1:1 der Rheinländer am vergangenen Spieltag in der Fußball-Bundesliga beim FC Bayern München. Ebenfalls neu dabei ist Alarios Landsmann Exequiel Palacios, der den rotgesperrten Kerem Demirbay im Mittelfeld ersetzt.

Bei den italienischen Gastgebern setzt Trainer Gian Piero Gasperini im Hinspiel im Sturm auf den ukrainischen Nationalspieler Ruslan Malinowski sowie den Kolumbianer Luis Muriel. (dpa)

So spielen Bergamo und Leverkusen

Bergamo: 1 Musso - 2 Toloi, 28 Demiral, 19 Djimsiti - 33 Hateboer, 15 de Roon, 11 Freuler, 77 Zappacosta - 7 Koopmeiners, 18 Malinowskyj - 9 Muriel. - Trainer: Piero Gasperini

Leverkusen: 1 Hradecky - 30 Frimpong, 4 Tah, 12 Tapsoba, 5 Bakker - 20 Aranguiz, 25 Palacios - 19 Diaby, 27 Wirtz, 31 Adli - 13 Alario. - Trainer: Seoane

Schiedsrichter: Srdjan Jovanovic (Serbien)

Zuschauer: 10.000

Tore: 0:1 Aranguiz (11.), 1:1 Malinowskyi (24.), 2:1 Muriel (26.).

Hier geht es zum Live-Ticker

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball