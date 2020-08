Live! Bayern München greift gegen PSG nach dem Triple

Lissabon. Bayern München fiebert dem Finale in der Champions League am Sonntagabend in Lissabon gegen Paris St. Germain entgegen. Der Live-Ticker.

Moralische Unterstützung der Triple-Gewinner, großer Optimismus des Präsidenten und der schier unerschütterliche Glaube an die eigene Stärke: Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München geht mit breiter Brust in das Champions-League-Finale gegen Paris St. Germain am Sonntagabend (21.00 Uhr/ZDF, Sky und DAZN) in Lissabon

„Wir bauen auf unsere eigenen Stärken, und das zeichnet uns aus. Jeder sieht, wie selbstbewusst wir sind“, sagte Abwehrchef David Alaba dem österreichischen Kurier. Die Bayern seien „keine Mannschaft, die auch nur irgendwo zweifelt“, betonte der österreichische Nationalspieler, „egal, ob im Spiel oder außerhalb. Wir arbeiten sehr hart und leben von dieser Arbeit.“

Dies sei auch eine Parallele zur Münchner Triple-Mannschaft von 2013. „Es gibt sicher Vergleiche, die man ziehen kann“, sagte Alaba: „Beide Mannschaften haben einen Charakter, der einzigartig ist, und eine Philosophie, die nur bei uns zu erkennen ist. Das war 2013 ähnlich.“

Uli Hoeneß glaubt an den FC Bayern

Auf den Zusammenhalt setzt auch Präsident Herbert Hainer. „Am Ende des Tages, und das sage ich voller Überzeugung, bin ich der Meinung, dass der FC Bayern München die bessere Mannschaft ist. Wir haben sowohl unheimlich gute Einzelspieler, aber wir funktionieren als Team, als Kollektiv auch hervorragend“, sagte der Nachfolger von Uli Hoeneß in einem wenige Stunden vor dem Endspiel auf der Vereinshomepage veröffentlichten Interview.

Den Teamgeist unter Trainer Hansi Flick sieht Hainer als entscheidend. „Jeder kann sich auf den anderen verlassen, kämpft für den anderen, läuft für den anderen, und deswegen bin ich optimistisch. Ich bin absolut überzeugt davon, dass wir das Zeug haben, das Spiel zu gewinnen und das auch würdig und verdient“, sagte Hainer, dessen „Vorfreude riesig“ sei. Die Mannschaft sei „sehr fokussiert“, sie wisse genau, „worauf es ankommt“.

Die Triple-Gewinner von 2013 haben derweil eine emotionale Grußbotschaft Richtung Portugal geschickt. „Ihr habt es verdient, im Finale zu stehen und jetzt hoffe ich, dass ihr euch die Krönung holt. Spielt immer mit eurem Herzen und gebt alles auf dem Platz“, sagte Bastian Schweinsteiger in dem auf der Bayern-Homepage veröffentlichten Video.

Auch Arjen Robben schwor das Team um Kapitän Manuel Neuer auf das Endspiel gegen den französischen Serienmeister ein. „Ihr seid bereit. Das sieht man, spürt man. Ihr müsst euch einfach belohnen und dann ist es eine Wahnsinnssaison. Holt das Ding nach München“, lautete der Auftrag des Niederländers.

Auch Ex-Kapitän Philipp Lahm forderte: „Holt euch den Henkelpott.“ Franck Ribery sagte: „Ich drücke euch die Daumen. Ihr seid besser.“ Dante erinnerte daran, „immer mit Leidenschaft, bester Qualität, Charakter“ zu spielen. Auch Claudio Pizarro, Mario Gomez, Rafinha und einige weitere Spieler kamen zu Wort. (dpa)

Hier geht es zu unserem Live-Ticker: