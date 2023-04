Live! Mainz - FC Bayern 1:1, Schalke-Konkurrenz unterirdisch

Mainz. Der FC Bayern muss im Titelkampf beim FSV Mainz 05 vorlegen. Gut für Schalke: Alle Keller-Konkurrenten liegen zurück. Die Spiele im Live-Ticker.

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel setzt im Fußball-Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FSV Mainz 05 wieder auf Thomas Müller in der Startelf. Aus taktischen Gründen war der 33 Jahre alte Kapitän in den Champions-League-Spielen gegen Manchester City nur Reservist. Der frühere Mainzer Eric Maxim Choupo-Moting fehlt wegen einer „Kniereizung“ Kader, wie Tuchel bei Sky kurz vor dem Anpfiff sagte.

Bundesliga: Die Spiele heute im Live-Ticker

Der FC Bayern ist beim FSV mainz 05 in Führung gegangen. Sadio Mané hat getroffen. Foto: AFP

Auch nicht dabei ist der gelb-gesperrte Verteidiger Benjamin Pavard. Neu in der Startelf im Vergleich zum 1:1 gegen Man City sind neben Müller auch Alphonso Davies, Sadio Mané und Josip Stanisic. Für den neuen Bayern-Coach Tuchel ist es eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Von 2009 bis 2014 erlebte er seine ersten Jahre als Bundesligatrainer in Mainz.

Wiedersehen für Bayern-Trainer Thomas Tuchel (r.) beim FSV Mainz 05. Foto: firo

Die Gastgeber können personell aus dem Vollen schöpfen. Trainer Bo Svensson wechselt nur auf einer Position. Für Anton Stach nominierte er den Südkoreaner Jae-sung Lee.

