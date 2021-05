Regionalliga: BVB II lässt in Rödinghausen Punkte liegen

Rödinghausen. Kein Sieger in der Regionalliga. Spitzenreiter BVB II und Rödinghausen trennen sich mit 0:0. Für die Dortmunder ein Rückschlag im Aufstiegskampf.

Die Ausgangslage für die U23 von Borussia Dortmund hatte sich im Vorfeld der Auswärtspartie beim SV Rödinghausen denkbar verbessert. Durch die Niederlage von Rivale Rot-Weiss Essen beim 1. FC Köln II und den gleichzeitigen eigenen Sieg beim SV Straelen konnte die Elf von Enrico Maaßen den Aufstieg im besten Fall schon am Mittwoch perfekt machen. Dazu benötigt: ein eigener Sieg und eine RWE-Niederlage.

Entsprechend ambitioniert ging der BVB II in das Spiel im Häcker-Wiehenstadion. Während die Dortmunder allerdings in den ersten Minuten um Spielkontrolle bemüht waren, konnten die Gastgeber die erste Torchance der Partie verzeichnen: Ba-Muaka Simakala schloss kurz hinter der Sechzehnerkante nach einem BVB-Ballverlust flach ab, die Kugel ging aber links am Kasten von Luca Unbehaun vorbei (4.). In der Folge kam der SVR immer besser in die Begegnung, Dortmund schickte sich jedoch auch noch nicht an, auf die 1:0-Führung zu drängen. In einer doch eher chancenarmen ersten Hälfte blieb das Schönste allerdings der Regenbogen über dem Rödinghausener Stadion. Auf dem Platz dagegen wenig bis gar nichts - in Durchgang eins klar ein Regionalliga-Spiel der schwächeren Sorte.

Gut fünf Minuten nach dem Seitenwechsel hätte dann ausgerechnet Franz Pfanne die Gäste in Führung bringen können - der ehemalige Rödinghausener rutschte bei seinem Schussversuch aus aussichtsreicher Position jedoch weg. Die bis dato größte Chance des Spiels hatte dann Richmond Tachie für den Spitzenreiter - im Eins-gegen-Eins-Duell mit Alexander Sebald zog er allerdings den Kürzeren (77.). Dem vorausgegangen waren eine Dortmunder Wechselorgie und dadurch eher zerfahrene 20 Minuten. Auf der Gegenseite wurde Sebastian Haut in Szene gesetzt, der aus kurzer Distanz an Unbehaun scheiterte (82.). Viel mehr passierte nicht mehr. Für die Maaßen-Elf geht es nun nach dem verpassten vorzeitigen Aufstieg im Englische-Woche-Rhythmus wieder am Samstag (14 Uhr) weiter, wenn der VfB Homberg - dann wieder im Stadion Rote Erde - in Dortmund gastiert. Der SVR muss zeitgleich zur U23 von Fortuna Düsseldorf.

