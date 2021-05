Live! 1:0 - Chelsea nach Treffer von Werner auf Finalkurs

London Chelsea kämpft gegen Real Madrid um den Einzug ins Endspiel der Champions League. Wer folgt Manchester City im Finale? Das Duell im Live-Ticker.

Der deutsche Trainer Thomas Tuchel geht mit seinem FC Chelsea optimistisch in das zweite Champions-League-Duell mit Real Madrid. „Wir haben das Gefühl, dass wir es schaffen können“, sagte Tuchel vor dem Halbfinal-Rückspiel in London am Mittwoch (21 Uhr/Sky und DAZN).

Der Coach nahm sich dafür die weibliche Chelsea-Mannschaft zum Vorbild, die nach einer 1:2-Niederlage den FC Bayern im Rückspiel mit 4:1 aus der Königsklasse geworfen hatte. „Sie haben das nach einem schwierigen Hinspiel geschafft und den Glauben daran gezeigt“, sagte Tuchel, dessen Team nach dem 1:1 in Madrid sogar noch eine bessere Chance auf den Finaleinzug hat.

Chelsea-Trainer Tuchel: „Wir fühlen, dass wir stärker sein können“

„Es ist ein Halbfinale, der Druck ist da, es ist ein K.o.-Spiel. Also ist es notwendig, mit einem gewissen Glauben und Selbstvertrauen reinzugehen, sonst haben wir keine Chance“, sagte der 47-Jährige. „Wir fühlen, dass wir stärker sein können. Wir haben jetzt Spieler geschont, wir hatten drei Tage Erholung zwischen den Spielen, jetzt kommt es darauf an, die Intensität während des gesamten Spiels zu behalten.“

Manchester City hatte am Dienstag durch ein 2:0 (1:0) im Halbfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain erstmals das Endspiel der Königsklasse erreicht hatte. Auf wen trifft City im Finale? (fs/dpa)

Die Startaufstellungen:

Chelsea: Mendy - Christensen, Thiago Silva, Rüdiger - Azpilicueta, Kante, Jorginho, Chilwell - Havertz, Werner, Mount

Madrid: Courtois - Nacho, Eder Militao, Ramos, Mendy - Casemiro - Kroos, Modric - Vinicius Junior, Benzema, Hazard

Tor: 1:0 Werner (28.)

