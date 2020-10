Live! Dahoud im Pech, Schalke kommt hinten nicht heraus

Dortmund. Der BVB geht mit Torhüter Roman Bürki ins Revierderby gegen Schalke, schont dafür andere Spieler. Bei Schalke gibt es vier Wechsel.

Der Stammtorhüter steht wieder im Kasten: Borussia Dortmund setzt im Revierderby gegen Schalke 04 am Samstagabend wieder auf Roman Bürki, der in den vergangenen beiden Spielen nur auf der Bank gesessen hatte. Dort muss nun Marwin Hitz Platz nehmen. Noch am Donnerstag hatte BVB-Trainer Lucien Favre die Torhüterfrage nicht klar beantworten wollen und damit auch intern für Irritationen gesorgt. Nun ist die alte Rangordnung im Tor erst einmal wieder hergestellt.

In der Abwehr muss Favre abermals improvisieren: Manuel Akanji steht zwar nach überwundener Corona-Infektion wieder in der Startelf, dafür fehlt nun Emre Can nach einem positiven SarsCoV2-Test. Die defensive Dreierkette bilden nun Akanji, Mats Hummels und Thoams Delaney.

Pause für Witsel, Bellingham und Reus

Weiter vorne lässt Favre vier Tage nach dem Champions-League-Spiel bei Lazio Rom rotieren: Axel Witsel, Jude Bellingham und Marco Reus sind nicht dabei, dafür spielen Mahmoud Dahoud und Julian Brandt im Mittelfeldzentrum. Für die Torgefahr soll in erster Linie Mittelstürmer Erling Haaland sorgen, den Giovanni Reyna und Jadon Sancho unterstützen.

Möglich allerdings auch, dass Favre sich für eine ganz andere Option entscheidet und die Formation wechselt, statt der gewohnten Dreier- eine Viererkette aufbietet. Dann würde Delaney im Mittelfeldzentrum und Brandt weiter vorne spielen.

Vier Wechsel beim FC Schalke 04

Beim FC Schalke gibt es immerhin vier Wechsel gegenüber dem 1:1 bei Union Berlin: Vedad Ibisevic, Benito Raman, Can Bozdogan und Steven Skrzybski müssen weichen, dafür spielen Amine Harit, Goncalo Paciencia, Rabbi Matondo und Malick Thiaw - für den 19-Jährigen ist es der erste Bundesliga-Startelfeinsatz. Neben Salif Sané und Matija Nastasic ist er der dritte Innenverteidiger in der Startelf - Schalke-Trainer Manuel Baum setzt also auf eine Dreierkette, die gegen den Ball zur Fünferkette wird - in der rechts Kilian Ludewig und links Bastian Oczipka spielen. Im Zentrum spielen Nabil Bentaleb und Omar Mascarell - und vorne setzt Baum mit Matondo, harit und Pacienca auf Geschwindigkeit.

Die Schalker müssen auf vier wichtige Spieler verzichten: Innenverteidiger Ozan Kabak ist gesperrt, Mark Uth fehlt wegen muskulärer Probleme – beim Dreh- und Angelpunkt der Schalker Offensive ist es wichtiger, dass er in den kommenden Partien gegen den VfB Stuttgart und Mainz 05 vollkommen fit zur Verfügung steht. Ebenfalls nicht zur Verfügung stehen Ralf Fährmann wegen Adduktorenbeschwerden und Suat Serdar mit einer Oberschenkelverletzung.

