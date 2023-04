Live! Der Abstiegskampf mit Stuttgart und Hertha BSC - was macht die Schalke-Konkurrenz?

Essen. Hertha BSC und der VfB Stuttgart sind im Einsatz. Verfolgen Sie den Abstiegskampf bei uns im Live-Ticker.

Bei Bruno Labbadia leidet im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga mit Schlusslicht VfB Stuttgart die Lebensqualität. „Es gibt niemanden, der mir mehr Druck macht als ich selber. Ich überlege mir jeden Tag, was ich tun kann. Das beschäftigt mein komplettes Leben“, sagte der Trainer vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Union Berlin.

„Das ist nicht schön gerade, das ist nicht das Leben, das ich mir vorstelle“, ergänzte Labbadia und betonte: „Da rauszukommen, ist nicht einfach. Es gibt nicht viele, die das schaffen, aber ich traue mir das zu.“

Für die schwere Aufgabe seines Teams beim Champions-League-Kandidaten SC Freiburg hat Hertha-Trainer Sandro Schwarz mehrere Schlüssel ausgemacht. „Konsequent zu verteidigen, das wird wichtig sein, und darüber hinaus sehr mutig zu agieren in den Ballbesitzphasen, die du hast, und in deinen Umschaltmomenten“, sagte der 44-Jährige vor dem Spiel der Berliner im Breisgau am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Die Mannschaft dürfe nicht zu passiv agieren. Es gelte auch, „dass du die individuellen Fehler, die wir in Hoffenheim hatten, vermeidest“, sagte Schwarz. „Das, was wir in den Heimspielen gezeigt haben, Nehmerqualitäten zu haben, das wird elementar wichtig sein für das Spiel in Freiburg.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball