Länderspiel LIVE! DFB: Im EM-Test stehen Müller und Hummels in Startelf

Innsbruck. Mit dem Länderspiel gegen Dänemark beginnt für die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw die heiße Phase der EM-Vorbereitung. Der Live-Ticker!

Thomas Müller und Mats Hummels feiern im EM-Testspiel gegen Dänemark in Innsbruck nach zweieinhalb Jahren ihr Comeback in der Fußball-Nationalmannschaft. Die beiden Weltmeister von 2014, die Bundestrainer Joachim Löw im Frühjahr 2019 aussortiert hatte und nun zur anstehenden Europameisterschaft zurückgeholt hat, zählen am Mittwochabend im Tivoli Stadion zur DFB-Startelf.

Löw formiert mit dem 32-jährigen Hummels sowie Niklas Süle und Matthias Ginter in der Abwehr eine Dreierkette vor Torwart Manuel Neuer. Auf den beiden Außenpositionen beginnen Lukas Klostermann und Robin Gosens. Im zentralen Mittelfeld kommt Florian Neuhaus neben Joshua Kimmich zum Einsatz. Die Offensive bildet das Bayern-Trio Müller, Serge Gnabry und Leroy Sané. (dpa)

So spielen Deutschland und Dänemark

Deutschland: Neuer - Ginter, Hummels, Süle - Klostermann, Kimmich, Neuhaus, Gosens - Gnabry, Müller, Sané. Trainer: Löw

Dänemark: Schmeichel - Wass, Kjaer, Vestergaard, Maehle - Delaney, Höjbjerg - Eriksen - Skov Olsen, Braithwaite - Poulsen. Trainer: Hjulmand

Schiedsrichter: Julian Weinberger (Österreich)

