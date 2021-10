Live! DFB-Pokal: Münster gleicht aus und spielt in Unterzahl

Münster. Die zweite Runde des DFB-Pokals beginnt am Dienstag mit vier Spielen. 1860 München trifft auf Schalke, die drei anderen Spiele hier im Ticker.

Die Fans des Regionalligisten Preußen Münster hoffen auf eine besondere Pokalnacht gegen Hertha BSC. Hertha-Trainer Pal Dardai verlangt im Pokal-Duell in Münster einen konzentrierten und kämpferischen auftritt. Die Erfolgserlebnisse in der Bundesliga sollen Schwung geben. Vorsicht ist in Westfalen dennoch geboten.

RB Leipzig tritt zum DFB-Pokalspiel beim SV Babelsberg 03 wie erwartet mit einer stark veränderten Startformation an. Trainer Jesse Marsch bietet für den Vorjahresfinalisten Ersatztorwart Josep Martinez am Dienstagabend (18.30 Uhr/Sky) anstelle von Stammkeeper Peter Gualcsi auf. Zudem rücken Mohamed Simakan, Yussuf Poulsen, Tyler Adams und Hugo Novoa Ramos im Vergleich zum 4:1 gegen die SpVgg Greuther Fürth am Samstag in die Anfangself. Stammkräfte wie Emil Forsberg oder Christopher Nkunku sitzen zunächst auf der Bank.

Die TSG 1899 Hoffenheim und Cheftrainer Sebastian Hoeneß haben mit personellen Veränderungen auf die 0:4-Niederlage beim FC Bayern München reagiert. Für das Pokalspiel gegen Holstein Kiel am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) nimmt Hoeneß insgesamt fünf Wechsel vor.

Hier geht es zu unseren Live-Tickern:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball