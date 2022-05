Live! Dynamo gegen FCK - Endspiel in der "Hölle" von Dresden

Dresden. Endspiel im Kampf um die 2. Liga: Für Dynamo Dresden und den 1. FC Kaiserslautern geht es im Relegations-Rückspiel um alles. Der Live-Ticker.

Dirk Schuster und seine Mannschaft sogen angepeitscht von 1000 Fans beim Abschlusstraining noch einmal die Energie des Betzenbergs auf. In Sachsen hingegen fieberten alle schon dem Endspiel in ihrer eigenen „Hölle“ entgegen. Im Rudolf-Harbig-Stadion geht es im Relegations-Rückspiel für Dynamo Dresden und den 1. FC Kaiserslautern um alles.

Nach dem 0:0 im Hinspiel ist der Kampf um die 2. Liga völlig offen. Dass die Entscheidung nun am Dienstag zu Hause fällt, sieht man beim Zweitligisten eindeutig als Vorteil. „Jetzt spielen wir vor unserer Kurve und unseren Fans, da wird es auch richtig brennen“, kündigte Dynamo-Kapitän Tim Knipping an. Ein gefühlter Sieg wird nicht reichen - und ein realer ist den Sachsen in diesem Jahr in einem Pflichtspiel noch nicht gelungen. Dennoch will Dynamo laut Knipping mit dem frisch getankten Selbstbewusstsein „den Klassenerhalt am Dienstag in unserer Hölle klarmachen“.

Doch FCK-Trainer Schuster will sich davon bei der Mission Aufstieg nicht aus der Ruhe bringen lassen: „Es gibt eigentlich nichts Schöneres, als wenn man 30.000 Leute im Stadion gegen sich hat und diesen Leuten dann beweisen kann, dass man ihrer Mannschaft auch wehtun kann. (sid)

So spielen Dresden und Kaiserslautern

Dresden: Broll - Sollbauer, Knipping, Löwe - Diawuse, Kade, Stark, Becker - Weihrauch - Daferner, Königsdörffer. Trainer: Capretti

FCK: Raab - Zimmer, Tomiak, Kraus, Zuck - Ciftci, Ritter - Hercher, Wunderlich, Hanslik - Boyd. Trainer: Schuster

Schiedsrichter: Siebert

