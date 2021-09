Live! Europa League: Frankfurt ist in Antwerpen gefordert

Zuletzt in Wolfsburg, jetzt in Frankfurt: Trainer Oliver Glasner.

Antwerpen. Zweiter Spieltag in der Europa League: Eintracht Frankfurt tritt in Belgien bei Royal Antwerpen an. Hier geht es zum Live-Ticker!

Ein voller Erfolg war Royal Antwerpen und Eintracht Frankfurt zum Auftakt der Gruppenphase der Europa League nicht vergönnt. Die Eintracht musste sich zu Hause gegen Fenerbahçe mit einem 1:1 begnügen. Royal verlor in Piräus bei Olympiakos mit 1:2. Die Teilnahme an diesem Wettbewerb mussten sich die Flamen übrigens in den Playoffs erkämpfen. In den beiden Partien gegen Omonia Nikosia verloren die Nordbelgier zunächst auswärts mit 2:4, machten den Rückstand zu Hause aber wett (2:0). Doch da die Auswärtstorregel abgeschafft wurde, ging es in die Verlängerung und letztlich ins Elfmeterschießen, wo sich Antwerpen letztlich mit Glück durchsetzte. Der Bundesligist war übrigens für die Gruppenphase gesetzt.

Im Vergleich zum letzten Punktspiel in der belgischen Liga nimmt Antwerpens Trainer Brian Priske vier Veränderungen vor. Anstelle von Jelle Bataille (Gelb-Rot-Sperre) sowie Pieter Gerkens, Koji Miyoshi und Michael Frey, die heute allesamt auf der Bank Platz nehmen, rutschen Ritchie De Laet, Viktor Fischer, Benson Manuel und Johannes Eggestein in die royale Startelf. Drei Umstellungen gibt es auf Seiten der Gäste nach der Partie vom letzten Wochenende. Hier suchen wir heute Evan N'Dicka (Bänderdehnung im Knie), Erik Durm (Gehirnerschütterung) und Jens Hauge (Bank) vergeblich in der Frankfurter Anfangsformation. Dafür rücken Almamy Touré, Makoto Hasebe und Ajdin Hrustić nach. (hs)

So spielen Antwerpen und Frankfurt

Royal Antwerpen: Butez Buta, Verstraete, Dinis Almeida, de Laet, Dessoleil - Samatta, Manuel, Nainggolan, Fischer - Eggestein.

Frankfurt: Trapp - Toure, Hasebe, Hinteregger - Chandler, Sow, Jakic, Kostic, Hrustic - Borré, Lammers.

