Live! Europapokal: Bayer in Glasgow - Berlin gegen Haifa

Essen. Zweiter internationaler Gruppen-Spieltag: Leverkusen (Europa League) spielt in Glasgow, Union Berlin (Conference League) gegen Haifa. Der Ticker!

Zweiter Spieltag in der Europapokal-Gruppenphase: Bayer Leverkusen tritt vor 55.000 Zuschauern in der Europa League bei Celtic Glasgow an. In der Conference League empfängt der 1. FC Union Berlin den israelischen Klub Maccabi Haifa. (aer)

Europa League - so spielt Bayer Leverkusen

Hradecky - Frimpong, Tah, Hincapie, Bakker - Aranguiz, Demirbay - Diaby, Wirtz, Paulinho - Alario. Trainer: Seaone

Conference League - so spielt Union Berlin

Rönnow - Trimmel, Friedrich, Knoche, Gießelmann - Khedira - Becker, Möhwald, Haraguchi, Voglsammer - Behrens. Trainer: Fischer

