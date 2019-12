Essen. Der FC Bayern München empfängt Tottenham Hotspur. Bayer Leverkusen spielt gegen Juventus Turin. Verfolgen Sie die Partien im Live-Ticker!

LIVE! Coman muss beim FC Bayern verletzt raus

Ohne Robert Lewandowski startet der FC Bayern München in sein Champions-League-Heimspiel gegen Tottenham Hotspur. Der zehnmalige Saisontorschütze in der Königsklasse sitzt am Mittwoch ebenso wie Thomas Müller und Leon Goretzka zunächst auf der Bank. „Lewy hat alle Spiele gemacht“, nannte Trainer Hansi Flick vor dem Anpfiff beim TV-Sender Sky als Grund für den Verzicht auf Lewandowski in der Startelf. „Er hat ein toughes Programm gehabt. Deswegen war es heute auch wichtig, mal zu sehen, was die Alternative zu Lewy ist.“ Für Lewandowski wird zunächst Ivan Perisic im Sturmzentrum spielen.

Champions League: Ronaldo spielt in Leverkusen

Superstar Cristiano Ronaldo steht trotz des bereits sicheren Gruppensieges in der Startformation von Juventus Turin im Champions-League-Spiel bei Bayer Leverkusen. Der Rekordtorschütze der Königsklasse hat in der aktuellen Spielzeit erst einen Treffer erzielt - zum 3:0-Endstand im Hinspiel. Im Tor darf wie erwartet die 41 Jahre alte Ikone Gianluigi Buffon spielen. Bayer Leverkusen kann noch das Achtelfinale der Königsklasse erreichen.

