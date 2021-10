Live! FC Bayern setzt gegen Frankfurt auf die Kiew-Besieger

München. Mit einem Sieg gegen Frankfurt kann der FC Bayern die Tabellenführung in der Bundesliga festigen. Der Live-Ticker.

Der FC Bayern München geht das Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt mit der siegreichen Formation aus der Champions League an. Trainer Julian Nagelsmann setzt am Sonntag in der Abwehrformation, in der Fußball-Weltmeister Benjamin Pavard rotgesperrt fehlt, wieder auf Niklas Süle. Der Nationalspieler überzeugte vier Tage vor dem Eintracht-Match rechts hinten beim 5:0 gegen Dynamo Kiew in der Königsklasse und darf auch gegen seinen früheren Jugendclub ran.

Wie gegen die Ukrainer steht auch Serge Gnabry gegen die Eintracht in der Startelf und soll nach einer Zwangspause zuvor weiter in Rhythmus kommen. Nach zuletzt guten Auftritten darf auch Leroy Sané wieder im offensiven Mittelfeld auflaufen.

Bei den Gästen gibt es drei Änderungen im Vergleich zum 1:0-Erfolg im Europapokal in Antwerpen. Stefan Ilsanker, Tuta und Jesper Lindström kommen neu ins Team, Ajdin Hrustic und Sam Lammers nehmen auf der Bank Platz. Makoto Hasebe fehlt nach dem Antwerpen-Spiel angeschlagen.

