Live! FCB setzt auf Choupo-Moting, Draxler startet bei PSG

Trainer Hansi Flick setzt in der Bayern-Startelf erneut auf Eric Maxim Choupo-Moting als Ersatz für Robert Lewandowski.

München. Im Champions-League-Viertelfinale trifft der FC Bayern auf Paris Saint-Germain. Die Neuauflage des Finales von 2020. Der Live-Ticker.

Bayern München beginnt das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Paris St. Germain mit der identischen Elf, die Trainer Hansi Flick am Samstag im Topspiel der Bundesliga bei RB Leipzig (1:0) auf den Platz geschickt hatte. Zentraler Angreifer anstelle des verletzten Robert Lewandowski ist damit erneut Eric Maxim Choupo-Moting, der beim Endspiel-Sieg 277 Tage zuvor in Lissabon (1:0) noch das Trikot des französischen Meisters getragen hatte.

Neben Lewandowski muss der Rekordmeister unter anderem auf Serge Gnabry verzichten. Der Nationalspieler war positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich in häuslicher Isolation.

Bei PSG steht neben den Superstars Neymar, Kylian Mbappe und Angel Di Maria unter anderem auch Ex-Schalker Julian Draxler in der Anfangsformation. In Thilo Kehrer sitzt ein weiterer Deutscher auf der Bank der Pariser.

Die Aufstellung des FC Bayern: Neuer – Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Sane, Müller, Coman - Choupo-Moting.

