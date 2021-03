Live! Flick setzt gegen Rom auf Münchner Leistungsstärke

München. Champions-League: Es gibt kaum Zweifel am Viertelfinal-Einzug des FC Bayern: Gegner Lazio Rom bräuchte ein Fußballwunder. Der Live-Ticker.

Zweifel am Viertelfinal-Einzug des FC Bayern gibt es keine. Nach dem 4:1-Sieg bei Lazio Rom will der Titelverteidiger in der Champions League mit einem weiteren Sieg am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) auch im Rückspiel überzeugen - egal ob mit dem erkälteten Manuel Neuer oder Ersatzmann Alexander Nübel im Tor. "In der Champions League haben wir sehr gute Leistungen erbracht, auch in der Bundesliga. Auch wenn wir zwischendurch mal ein Leistungstief hatten, mit den letzten Spielen kann man sehr zufrieden sein", sagte Trainer Hansi Flick. "Das ist aktuell unser Anspruch, dass wir diese Leistung wiederholen."

Zwar bräuchte Lazio für das Weiterkommen schon ein Fußball-Wunder, doch nur Verwalten wollen die Münchner ihren Vorsprung auch nicht. "Wenn wir uns nicht gut vorbereiten und Lazio nicht ernst nehmen, könnte es auch ganz schnell nach hinten losgehen", sagte Nationalspieler Leroy Sané. "Es ist ein Champions-League-Spiel. Jeder weiß, dass sehr viel passieren kann." (dpa)

Hier geht es zum Live-Ticker: