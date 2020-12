Live! Freiburg und Hertha kämpfen um Anschluss nach oben

Freiburg. Sowohl Freiburg als auch Hertha brauchen einen Sieg, damit der Kontakt zur oberen Tabellenhälfte nicht abreißt. Das Spiel im Live-Ticker

Mit zwei Sonntagsspielen verabschiedet sich die Fußball-Bundesliga in die kurze Weihnachtspause. Der SC Freiburg empfängt am Nachmittag (15.30 Uhr/Sky) Hertha BSC - beide Teams könnten mit einem Sieg den Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten. Zum Abschluss am Abend (18.00 Uhr/Sky) trifft der VfL Wolfsburg auf den VfB Stuttgart. Beide Clubs sind mitten drin im Rennen um die Europapokalplätze vier, fünf und sechs. (dpa)

Hier geht es zum Live-Ticker: