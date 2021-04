Live! Funkel-Debüt im Rhein-Derby - Leverkusen empfängt Köln

Friedhelm Funkel ist zurück in der Bundesliga.

Leverkusen. Derbyzeit am Rhein. Bayer Leverkusen empfängt den Abstiegskandidaten 1. FC Köln. Für Trainer Friedhelm Funkel ist es das Debüt.

Der 1. FC Köln hatte nach der bitteren Niederlage gegen Mainz die Reißleine gezogen und Markus Gisdol entlassen. Friedhelm Funkel soll für den FC im Abstiegskampf die Kohlen aus dem Feuer holen: "Friedhelm ist die Aufgabe hier extrem engagiert und mit Plan angegangen. Jeder Spieler wollte sich dem neuen Trainer empfehlen. Es ist Feuer drin", sagte Geschäftsführer Horst Heldt über die erste Trainingswoche unter Funkel, der bereits von 2002 bis 2003 für den Verein tätig war.

Zum Auftakt in das Sechs-Spiele-Rettungsprogramm von Funkel geht es am Samstag (18.30/Sky) zum Derby nach Leverkusen. Der FC will dabei seine Acht-Spiele-Sieglos-Serie beenden und das Hinspiel vergessen machen, als es eine deutliche 0:4-Heimpleite setzte. (sid)

