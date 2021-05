Live! Chelsea leicht überlegen - Werner noch unglücklich

Porto. Champions-League-Finale! Bei Manchester City ist Ilkay Gündogan rechtzeitig fit geworden. Auch bei Chelsea starten drei Deutsche. Der Live-Ticker

Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan steht im Champions-League-Finale an diesem Abend (21.00 Uhr/Sky und DAZN) in Porto für Manchester City in der Startformation. Der 30-Jährige hatte das Abschlusstraining am Freitag nach einem Schlag vorzeitig abbrechen müssen, kann aber das Endspiel gegen den FC Chelsea bestreiten. Chelsea-Trainer Thomas Tuchel setzt in der Anfangsformation auf alle drei deutschen Nationalspieler der Blues: Antonio Rüdiger, Kai Havertz und Timo Werner beginnen im Estádio do Dragão.

Bei City sitzt der Argentinier Sergio Agüero, der sein letztes Pflichtspiel für die Cityzens bestreitet, zunächst auf der Bank. Startrainer Pep Guardiola verzichtet zudem etwas überraschend zunächst auf den Brasilianer Fernandinho.

