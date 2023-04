Live! Gut für Schalke: Augsburg führt gegen VfB Stuttgart

Augsburg. Hochspannung im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga. Am Freitagabend trifft der FC Augsburg auf den VfB Stuttgart. Das Spiel im Live-Ticker.

Der neue Stuttgarter Trainer Sebastian Hoeneß setzt im dritten Bundesligaspiel des VfB unter seiner Regie beim FC Augsburg das Fußball-Team, das auch beim spektakulären 3:3 gegen Borussia Dortmund vor einer Woche punkten konnte. Die einzige erzwungene Veränderung in der Startelf ist am Freitagabend die Hereinnahme von Hiroki Ito für den nach gesperrten Abwehrspieler Konstantinos Mavropanos.

FC Augsburg gegen VfB Stuttgart: Das Spiel heute im Live-Ticker

Beim FCA kehrt nach seiner Rot-Sperre der zuletzt schmerzlich vermisste Ermedin Demirovic in die Offensive zurück. Außerdem darf Ruben Vargas im Vergleich zur Niederlage in Leipzig beginnen. Kapitän JeffreyGouweleeuw fehlt den Gastgebern nach der zehnten Gelben Karte in der laufenden Saison. Die Partie könnte richtungsweisend im Abstiegskampf werden. Der FCA geht mit einem Fünf-Punkte-Vorsprung auf die Stuttgarter in den 29. Spieltag.

Sebastian Hoeneß will mit dem VfB Stuttgart im Abstiegskampf Boden gut machen. Foto: dpa

