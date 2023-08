Live! 0:1! HSV liegt beim Karlsruher SC schon zurück

Karlsruhe. Das nächste Topspiel für den HSV: Heute geht es nach dem 5:3 auf Schalke zum Geheimfavoriten Karlsruher SC. Die 2. Bundesliga im Live-Ticker.

Nach dem furiosen 5:3-Sieg zum Saisonauftakt gegen Schalke 04 hat der Hamburger SV den nächsten starken Gegner vor der Brust. Beim Karlsruher SC kämpft der HSV ab 13.30 Uhr um den zweiten Sieg im zweiten Spiel, es wird zugleich das Heimspiel-Comeback von Karlsruhes Lars Stindl. Zeitgleich treffen die Traditionsvereine 1. FC Nürnberg und Hannover 96 aufeinander, der 1. FC Magdeburg empfängt Eintracht Braunschweig.

Karlsruher SC gegen HSV: Die 2. Bundesliga heute im Live-Ticker

Aus dem Sieg gegen Schalke hätten die Hamburger „viele Emotionen und viel Energie“ mitgenommen, sagte HSV-Trainer Tim Walter. Rückschlüsse für die weitere Saison ließen sich aus dem ersten Spiel jedoch nicht ziehen. Mit Blick auf das vergangene Duell mit dem KSC gelobte Walter Besserung. Bei der 2:4-Niederlage in Karlsruhe im März hatte der HSV-Trainer die Rote Karte gesehen. „Ich versuche so lieb und nett zu sein, wie ich zu Hause oder in der Kabine teilweise bin“, sagte Walter.

Manchmal könne man jedoch auch nichts für Verwarnungen, meinte Walter. „Es kann ja auch ein Co-Trainer oder irgendein Spieler von der Bank etwas sagen. Wenn da sich keiner rausfiltert, der das dann auch zugibt, wirst du als Trainer trotzdem belangt.“

Gegner Karlsruhe schätzt Walter als Mannschaft ein, die um den Aufstieg mitspielen könne. Unter anderem Lothar Matthäus hatte den KSC in seiner Sky-Kolumne als Mannschaft eingeschätzt, die „oben mitmischen“ könne. „Ich sehe das ähnlich“, sagte Walter, der viele Jahre KSC-Nachwuchsmannschaften trainiert hatte. Besonders mit Neuzugang Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach) und Marvin Wanitzek hätte der KSC zwei enorm starke Spieler in seinen Reihen, sagte Walter: „Trotzdem sind wir letztes Jahr die auswärtsstärkste Mannschaft gewesen, und das versuchen wir in dieser Saison zu untermauern.“

