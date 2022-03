Live! HSV will Pokalschwung gegen Nürnberg nutzen

Nürnberg. Zweitligist HSV kann mit einem Sieg in Nürnberg im Aufstiegsrennen Boden gut machen. Das Spiel im Live-Ticker.

Mit dem Rückenwind aus dem siegreichen Pokalspiel gegen den Karlsruher SC will der Hamburger SV auch in der 2. Fußball-Bundesliga erfolgreich sein. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter tritt am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport 1) beim 1. FC Nürnberg an. Die Hamburger wollen den Abstand zu den Aufstiegsrängen verkürzen. Als Tabellenvierter haben sie drei Punkte Rückstand auf Platz zwei. Die Nürnberger sind Sechster und könnten mit einem Sieg am HSV vorbeiziehen. Allerdings haben die Norddeutschen in bislang fünf Zweitliga-Duellen noch nie gegen den 1. FCN verloren.

In der Liga sind die Hamburger seit zwei Spielen sieglos. Deshalb ist ein Punktedreier in Nürnberg das Ziel. «Von Anspannung ist gar nichts zu spüren, sondern nur von Freude und Spaß», sagte Walter über die ausstehenden zehn Spiele der Saison. Wegen einer Gelb-Sperre fehlt Rechtsverteidiger Moritz Heyer. Für ihn spielt voraussichtlich Jan Gyamerah. (dpa)

Hier geht es zum Live-Ticker:

