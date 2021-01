Live! HSV will seine Tabellenführung verteidigen

Essen. Beim Heimspiel gegen den Erstliga-Absteiger SC Paderborn will der HSV ein Zeichen setzen Die Samstagspiele der zweiten Liga im Live-Ticker.

Der Hamburger SV will am Samstag (13.00 Uhr/Sky) seine Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga verteidigen. Im Heimspiel gegen den Erstliga-Absteiger SC Paderborn kann Trainer Daniel Thioune auch auf Offensivakteur Sonny Kittel und Rechtsverteidiger Jan Gyamerah zurückgreifen. Beide Akteure wurden aufgrund der hohen Belastung in dieser Woche im Donnerstags-Training geschont, kehrten aber im Freitag auf den Platz zurück. "Beide stehen im Kader und sind einsatzbereit", sagte Thioune. Sein Kollege Steffen Baumgart kann personell aus dem Vollen schöpfen, erwägt zum Abschluss der Serie von drei Spielen in sieben Tagen aber den einen oder anderen Wechsel. (dpa)

