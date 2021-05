LIVE! Kampf ums Finale - PSG startet bei ManCity ohne Mbappé

Manchester. Im Halbfinal-Rückspiel der Champions League muss Paris Saint-Germain einen 1:2-Rückstand auswärts bei Manchester City drehen. Der Live-Ticker.

Fußball-Weltmeister Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain sitzt wegen seiner Wadenprobleme im Halbfinal-Rückspiel der Champions League bei Manchester City am Dienstag zunächst nur auf der Bank. Der französische Stürmerstar wird durch Mauro Icardi ersetzt. Für die Franzosen ist dies ein schwerer Rückschlag, zumal sie mit einem 1:2 aus dem Hinspiel in die Partie gehen. Auch die beiden Deutschen Julian Draxler und Thilo Kehrer gehören nicht der PSG-Startformation an.

Pep Guardiola kann unterdessen auf seine Stars setzen. Auch der seit Monaten stark aufspielende DFB-Nationalspieler Ilkay Gündogan steht in der ersten Elf. (dpa)

