LIVE! Kellerduell zwischen Fortuna Düsseldorf und Paderborn

Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf steht zum Re-Start der Fußball-Bundesliga in der Pflicht. Die Rheinländer treffen auf Schlusslicht Paderborn. Der Live-Ticker.

Beim Bundesliga-Letzten SC Paderborn kehrt Kapitän Uwe Hünemeier im Abstiegsduell bei Fortuna Düsseldorf in die Startelf zurück. Der 34 Jahre alte Routinier wurde von Trainer Steffen Baumgart am Samstag zum ersten Mal seit dem sechsten Spieltag (2:3 gegen Bayern München) wieder in die Anfangsformation berufen.

Der Drittletzte Fortuna beginnt erstmals seit dem 19. Spieltag wieder mit Marcel Sobottka. Der 26 Jahre alte Defensivspieler ist Nutznießer der über zweimonatigen Spielpause aufgrund des Coronavirus. Der von etlichen Verletzungen geplagte Sobottka konnte sich in den vergangenen Wochen wieder an die Mannschaft heranarbeiten. Trainer Uwe Rösler setzt Torjäger Rouwen Hennings wie schon vor der Corona-Pause zunächst nur auf die Bank. Für beide Teams ist es das erste Geisterspiel in der Bundesliga überhaupt.

