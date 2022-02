Dämpfer für den 1. FC Köln bei Schlusslicht Fürth

Essen. Köln spielt in Fürth nur 1:1-Unentschieden, Hertha BSC taumelt weiter Richtung Abgrund und verliert in Freiburg 0:3

Der 1. FC Köln hat in der Fußball-Bundesliga im Rennen um die internationalen Plätze einen Dämpfer hinnehmen müssen - und das ausgerechnet an Karneval. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart kam bei Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth in einer umkämpften und abwechslungsreichen Partie nicht über ein mageres 1:1 (0:0) hinaus.

Vor 9200 Zuschauern brachte Florian Kainz den FC in der 53. Minute in Führung. Sebastian Griesbeck glich aus (69.). Auf die Kölner warten nun richtungweisende Spiele gegen Hoffenheim, Leverkusen und Dortmund. Fürth rückt nach jetzt sechs Heimspielen ohne Niederlage, davon drei Siege, etwas näher an das rettende Ufer heran.

0:3 in Freiburg: Hertha taumelt weiter Richtung Keller

Hertha BSC taumelt in der Fußball-Bundesliga weiter in Richtung Tabellenkeller. Die seit dem Jahreswechsel sieglosen Berliner verpassten durch ihre dritte Pleite in Folge mit 0:3 (0:1) bei Europacup-Kandidat SC Freiburg außer der Wiedergutmachung für das 1:6-Heimdebakel gegen Vizemeister RB Leipzig auch die Möglichkeit auf eine Vergrößerung ihres Polsters auf die Abstiegszone.

Vincenzo Grifo sorgte beim sechsten Heimsieg der Breisgauer schon in der Anfangsphase per Foulelfmeter (12.) für die Führung. Für den Italiener bedeutete der Treffer das fünfte Saisontor. Kevin Schade (83.) und Lucas Höler (86.) schraubten das Ergebnis in der Schlussphase in die Höhe.

Bayer wieder auf Kurs: Diaby trifft doppelt

Bayer Leverkusen hat im Kampf um die Champions League einen wichtigen Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane gewann gegen Abstiegskandidat Arminia Bielefeld hochverdient mit 3:0 (1:0).

Durch den dritten Heimsieg in Folge festigte die Werkself Platz drei und hat weiterhin vier Punkte Puffer auf die Europa-League-Plätze. Bielefeld trennt als 14. weiter drei Zähler vom Relegationsrang.

Lucas Alario (30.), der den verletzten Top-Torjäger Patrik Schick (Muskelfaserriss) als Sturmspitze ersetzte, erzielte die Führung für die Werkself. Nach der Pause erhöhte Moussa Diaby (57.) mit einer sehenswerten Einzelaktion, er sorgte auch mit seinem zwölften Saisontor für den Endstand (81.).

