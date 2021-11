Live! Kohfeldt-Debüt in der Champions League mit Wolfsburg

Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg kämpft um das Weiterkommen in der Champions League. Gegen RB Salzburg muss ein Sieg her. Das Spiel im Live-Ticker.

Der VfL Wolfsburg kämpft am Dienstagabend um das Weiterkommen in der Champions League. Nach der 1:3-Hinspiel-Niederlage vor zwei Wochen geht der Fußball-Bundesligist in der Gruppe G bereits mit einem Rückstand von fünf Punkten in die zweite Partie gegen den Tabellenführer RB Salzburg aus Österreich. Hoffnung macht den Wolfsburgern jedoch der Trainerwechsel von Mark van Bommel zu Florian Kohfeldt. Nach acht Pflichtspielen ohne Sieg gewannen die Niedersachsen beim Einstand des langjährigen Werder-Coaches am Samstag wieder mit 2:0 bei Bayer Leverkusen.

VfL-Torjäger Wout Weghorst gibt sein Comeback nach einer zweiwöchigen Quarantäne. Kohfeldt stellt den 29-jährigen Niederländer am gleich wieder in die Startelf, obwohl Weghorst erst am Montag wieder ins Training eingestiegen war. Der Stürmer war kurz vor dem Hinspiel in Salzburg (1:3) positiv auf das Coronavirus getestet worden. Neben Weghorst werden Lukas Nmecha und Yannick Gerhardt den Wolfsburger Drei-Mann-Sturm bilden. Kohfeldt setzt auch in seinem zweiten Spiel als VfL-Coach auf ein 3-4-3-System. (dpa)

Die Startaufstellungen:

Wolfsburg: Casteels - Lacroix, Guilavogui, Brooks - Baku, Arnold, Paulo Otavio - Vranckx, Gerhardt - Nmecha, Weghorst.

Salzburg: Köhn - Kristensen, Onguene, Wöber, Ulmer - Seiwald, Camara, Aaronson, Sucic - Okafor, Adeyemi

Schiedsrichter: Dias (Portugal)

Zuschauer: 12.000

Das Spiel im Live-Ticker:

