Fussball Live! Labbadia empfängt seinen Ex-Verein Wolfsburg in Berlin

Berlin. Hertha BSC trifft im Olympiastadion auf den VfL Wolfsburg. Verfolgen Sie die Partie bei uns im Live-Ticker.

Hertha BSC will im dritten Saisonheimspiel den ersten Sieg im Olympiastadion einfahren. Trainer Bruno Labbadia trifft mit den Berlinern nach zuletzt insgesamt vier Niederlagen in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) auf seinen Ex-Club VfL Wolfsburg. Der 54-Jährige kann seinen 100. Sieg als Bundesliga-Coach schaffen und würde dann zum illustren Kreis der bislang sechs Akteure gehören, die als Spieler wie als Trainer diese Marke erreichten. Offen ist noch, ob Neuzugang Mattéo Guendouzi nach überstandener Corona-Infektion sein Hertha-Debüt feiert. Fans sind wegen der Corona-Regularien im Olympiastadion nicht zugelassen.

Verfolgen Sie die Partie im Live-Ticker

Hertha BSC - VfL Wolfsburg