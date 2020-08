Konzentriert am Ball: Leipzigs Kevin Kampl.

Live-Ticker Live! RB Leipzig kämpft in Königsklasse um Halbfinal-Einzug

Lissabon. RB Leipzig spielt gegen Atlético Madrid. Es geht um den Einzug ins Halbfinale der Champions League. Das Duell im Live-Ticker.

RB Leipzig startet in das Blitzturnier der Champions League. Die Sachsen treten am Donnerstag (21 Uhr/Sky und DAZN) im Estádio José Alvalade von Lissabon gegen den spanischen Spitzenklub Atlético Madrid an. Erstmals muss Trainer Julian Nagelsmann dabei ohne den zum FC Chelsea gewechselten Timo Werner auskommen.

Die Siege im Achtelfinale gegen Tottenham Hotspur (1:0/3:0) waren auch für Nagelsmann ein Renommee-Gewinn im Trainer-Duell mit dem großen José Mourinho. Nun geht es für den mit 33 Jahren jüngsten Coach im Viertelfinal-Feld gegen die kampferprobte Auswahl von Trainer-Einpeitscher Diego Simeone. „Ich freue ich mich jetzt, dass ich nach José auch Diego das erste Mal persönlich begegnen darf - und wir ihn und seine Mannschaft hoffentlich ähnlich souverän ausschalten werden“, setzte Nagelsmann im DAZN-Interview einen kleinen verbalen Stich Richtung Gegner.

Der Sieger des Duells trifft im Halbfinale auf Paris Saint-Germain. Der französische Spitzenklub setzte sich am Mittwoch mit 2:1 (0.1) gegen Atalanta Bergamo durch. Es bedarf am Donnerstag womöglich besonnener Tugenden. Das weiß der RB-Coach. „Ich habe schon betont, dass es ein Geduldsthema werden wird. Man kann nicht alles nach vorne werfen und blind draufrennen. Wenn der Gegner ein 1:0 hat, wird es noch ekliger“, warnte Nagelsmann. (fs/dpa)

Die Aufstellungen:

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Laimer, Sabitzer, Kampl, Angelino - Olmo, Nkunku - Poulsen

Atlético Madrid: Oblak - Trippier, Savic, Giménez, Lodi - Herrera, Saul Niguez - Koke, Carrasco - M. Llorente - Diego Costa

