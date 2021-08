Live-Ticker Live! Leverkusen tritt mit Personalsorgen in Augsburg an

Essen. Bayer Leverkusen muss nach Bayern, Arminia Bielefeld empfängt Eintracht Frankfurt. Die Spiele im Live-Ticker.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg auf Ex-Nationalspieler Karim Bellarabi verzichten. Das gab Trainer Gerardo Seoane bekannt. Auch der langzeitverletzte Lucas Alario kann noch nicht spielen, Julian Baumgartlinger fällt mit einer Kniereizung aus.

"Wir werden wieder eine sehr gute Defensivleistung brauchen. Ich gehe davon aus, dass wir mehr Ballbesitz haben werden und gegen einen kompakten, tief stehenden Gegner mehr Lösungen suchen müssen", äußerte der Schweizer Fußballlehrer.

Arminia Bielefeld: Debüt für Neuzugang Czyborra?

Trainer Frank Kramer vom Fußball-Bundesligisten Arminia Bielefeld hat dem frisch verpflichteten Linksverteidiger Lennart Czyborra einen Einsatz im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Aussicht gestellt. Der 22-Jährige, der am Dienstag von CFC Genua ausgeliehen worden war, könnte den Dänen Jacob Laursen verdrängen, der an den ersten beiden Spieltagen in der Startelf gestanden hatte.

Hier geht es zu den Live-Tickern:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball