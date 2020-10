Live! Früher Schock - die Schweiz führt gegen den DFB

Köln. Gegen die Schweiz will Deutschland den zweiten Sieg in Serie. Löw setzt auf Jubilar Kroos. Hier geht's zum Live-Ticker.

Toni Kroos absolviert sein 100. Länderspiel. Der Weltmeister von 2014 steht in der Startformation für das Nations-League-Duell gegen die Schweiz in Köln (20.45 Uhr/ARD).

Im Gegensatz zum 2:1-Erfolg am vergangenen Samstag in der Ukraine nahm Bundestrainer Joachim Löw drei Änderungen vor. Robin Gosens, Kai Havertz und Timo Werner stehen für Niklas Süle, Marcel Halstenberg und Julian Draxler in der Startformation.

Löw vertraut vor Torhüter Manuel Neuer etwas überraschend auf eine Viererkette mit Lukas Klostermann, Matthias Ginter, Antonio Rüdiger und Gosens. Neben Jubilar Kroos spielt Joshua Kimmich im defensiven Mittelfeld. Die Offensivabteilung bilden Leon Goretzka, Havertz, Werner und Serge Gnabry.

Die deutsche Aufstellung: 1 Neuer - 13 Klostermann, 4 Ginter, 16 Rüdiger, 19 Gosens - 6 Kimmich, 8 Kroos - 21 Havertz, 18 Goretzka, 9 Werner - 20 Gnabry. - Trainer: Löw

