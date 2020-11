Live! Löw setzt gegen Tschechien auf zwei Debütanten

Leipzig. Im Testspiel gegen Tschechien schont Bundestrainer Löw einige Stars. Zwei Debütanten stehen in der Startelf. Hier geht es zum Live-Ticker.

Philipp Max und Ridle Baku geben ihr Debüt in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Joachim Löw beorderte die beiden Neulinge in die Startformation für das Länderspiel gegen Tschechien in Leipzig (20.45 Uhr/RTL). Baku und Max werden im Mittelfeld auf den Außenbahnen aufgeboten. Zentral spielen Kapitän Ilkay Gündogan und Florian Neuhaus.

Das Tor hütet Kevin Trapp. Davor bilden Jonathan Tah, Robin Koch und Antonio Rüdiger eine Dreierkette. Stürmen werden Jonas Hofmann, Luca Waldschmidt und Julian Brandt. Zahlrecieh Stammspieler werden geschont. Manuel Neuer, Timo Werner und Co. stoßen erst am Donnerstag zum Team.

Die deutsche Aufstellung: Trapp - Tah, Koch, Rüdiger - Baku, Gündogan, Neuhaus, Max - Hofmann, Waldschmidt, Brandt. - Trainer: Löw

