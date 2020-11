Mainz. Fußball-Bundesligist Hoffenheim hofft nach sechs Spielen auf einen Sieg, Gastgeber Mainz auf einen zweiten Saisonsieg. Der Live-Ticker.

In der letzten Partie des neunten Spieltags gastiert die TSG 1899 Hoffenheim beim FSV Mainz 05 (18 Uhr/Sky) und will nach zuletzt sechs Liga-Partien ohne Sieg endlich wieder gewinnen. Allerdings schöpften die Gastgeber zuletzt mit dem ersten Saisonerfolg beim 3:1 in Freiburg wieder frischen Mut. (dpa)

