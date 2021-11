Live! Nagelsmann gegen Benfica wieder auf der Bayern-Bank

München. Bayern-Trainer Nagelsmann steht nach seiner Corona-Erkrankung gegen Benfica Lissabon wieder an der Seitenlinie. Das Spiel im Live-Ticker.

Julian Nagelsmann kehrt nach seiner überstandenen Covid-19-Erkrankung auf die Bank des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München zurück. Der 34-Jährige steht im Champions-League-Duell gegen Benfica Lissabon am Abend (21 Uhr/Amazon Prime) wieder an der Seitenlinie. Der Trainer leitete am Mittag bereits das Anschwitzen an der Säbener Straße.

Nagelsmann hatte sich trotz doppelter Impfung mit dem Coronavirus infiziert. Er verpasste daher vier Bayern-Spiele im Stadion, darunter die 0:5-Schlappe im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach. „Richtig genervt“ sei er in dieser Zeit zwar nicht gewesen. Es gebe „deutlich schlimmere Schicksale. Trotzdem war es komisch und ungewohnt. Du willst als Trainer einfach dabei sein.“ Nagelsmann wurde von Assistenztrainer Dino Toppmöller vertreten.

Nach dem 4:0 vor zwei Wochen in Lissabon, dem ersten von vier Spielen, das Nagelsmann bislang verpasste, können die Münchner schon am vierten Gruppenspieltag ins Achtelfinale einziehen. Mit neun Punkten und 12:0 Toren führen die Bayern die Gruppe E klar vor Benfica (4 Zähler), dem FC Barcelona (3) und Dynamo Kiew (1) an. Sogar ein Unentschieden würde gegen Lissabon ausreichen. Aber Nagelsmann peilt die ideale Ausbeute von zwölf Punkten an. (sid/dpa)

Die Startaufstellungen:

München: Neuer - Pavard, Nianzou, Upamecano, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Sané, Coman - Lewandowski

Lissabon: Vlachodimos - Gilberto, Verissimo, Vertonghen, Morato - Joao Mario, Meite, Grimaldo - Pizzi, Jaremtschuk, Everton

Schiedsrichter: Marciniak (Polen)

Zuschauer: 50.000

Hier geht es zum Live-Ticker:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball