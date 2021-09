Live-Ticker Live! Glatzel nach zwei Minuten - HSV führt 1:0 in Bremen

Bremen. Zum ersten Mal treffen sich Werder Bremen und der Hamburger SV zum traditionellen Nord-Derby in der 2. Bundesliga. Hier ist unser Live-Ticker!

Das brisante Nordderby zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV findet am Samstag um 20.30 Uhr nach 108 Erstliga-Begegnungen erstmals in der 2. Fußball-Bundesliga statt. Die Gastgeber von der Weser gehen als leichter Favorit in die Partie, da die Mannschaft von Trainer Markus Anfang zuletzt drei Spiele ohne Gegentor blieb und zweimal zudem mit 3:0 gewinnen konnte.

Der HSV kommt dagegen mit einem Last-Minute-Erfolg gegen SV Sandhausen zum ersten Nordderby seit Februar 2018 ins Weserstadion. Die Partie der beiden Rivalen gilt als Hochrisiko-Spiel. (dpa)

So spielen Bremen und der HSV

Bremen: Zetterer - Weiser, Veljkovic, Mai, Jung - Groß - Rapp, Schmidt - Schmid, Nankishi - Ducksch. Trainer: Anfang

HSV: Heuer Fernandes - Gyamerah, David, Schonlau, Leibold - Meffert - Kinsombi, Heyer - Jatta, Glatzel, Kittel. Trainer: Walter

Hier geht es zum Live-Ticker

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball