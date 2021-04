LIVE! 1:0 für PSG - Marquinhos schockt Manchester City

Paris. Manchester City ist in der Champions League der große Favorit. Die Hürde im Halbfinale: Paris St. Germain. Hier geht es zum Live-Ticker!

Starcoach Pep Guardiola will mit Manchester City endlich die Champions League gewinnen. Den nächsten Schritt Richtung Henkelpott soll sein Team um den deutschen Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky und DAZN) im Halbfinal-Hinspiel beim Vorjahresfinalisten Paris Saint-Germain machen. Die Partie findet im Prinzenpark statt, das Rückspiel eine Woche später im Etihad-Stadion von Manchester.

Gegen die PSG-Offensive um die Superstars Neymar und den nach einer Blessur wohl rechtzeitig fitten Kylian Mbappé will Guardiola nicht defensiver spielen lassen als sonst. „Sie sind es gewohnt, gegen Mannschaften zu spielen, die 90 Minuten verteidigen, und da finden sie einen Weg“, sagte der 50-Jährige am Dienstag über Paris. „Der beste Weg ist, (dem Gegner) unser Spiel aufzuzwingen, so wie wir es seit fünf Jahren machen.“

Im vergangenen Jahr verlor Paris, damals noch mit Trainer Thomas Tuchel, das Endspiel mit 0:1 gegen den FC Bayern. Mit dem neuen PSG-Coach Mauricio Pochettino hat Guardiola noch eine Rechnung offen. Als Trainer von Tottenham Hotspur schmiss Pochettino vor zwei Jahren Guardiolas Citizens im Viertelfinale aus der Königsklasse. (dpa)

So spielen Paris St. Germain und Manchester City

PSG: Navas - Florenzi, Kimpembe, Marquinhos, Bakker - Gueye, Paredes - Verratti - di Maria, Mbappé, Neymar. Trainer: Pochettino

Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Ruben Dias, Joao Cancelo - Rodrigo - De Bruyne, Gündogan - Mahrez, Bernardo Silva, Foden. Trainer: Guardiola

Schiedsrichter: Brych

Tor: 1:0 Marquinhos (15.).

Hier geht es zum Live-Ticker