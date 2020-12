Live! RB Leipzig in Istanbul gefordert - Poulsen startet

Istanbul. Um noch realistische Chancen auf den Achtelfinaleinzug in der Champions League zu haben braucht RB in Istanbul einen Sieg. Der Live-Ticker.

RB Leipzig setzt in der Champions League wieder auf Stürmer Yussuf Poulsen. Der zuletzt geschonte dänische Fußball-Nationalspieler stand am Mittwoch bei Istanbul Basaksehir in der Startelf. Dahinter sollten Emil Forsberg und Dani Olmo für die kreativen Momente sorgen. In der Abwehr setzte Trainer Julian Nagelsmann auf eine Viererkette mit den französischen Innenverteidigern Dayot Upamecano und Ibrahima Konaté. Deren Landsmann Christopher Nkunku stand aus privaten Gründen nicht im Kader.

Der türkische Meister begann ebenfalls offensiver als gewohnt. So schickte Trainer Okan Buruk in dem ehemaligen Hoffenheimer Demba Ba sowie dem formstarken Norweger Fredrik Gulbrandsen zwei Stürmer von Beginn an auf das Feld.

Hier geht's zum Live-Ticker: