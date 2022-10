1:1! RB Leipzig und Marco Rose stolpern bei Mainz 05

Leipzig. RB Leipzig hat einen Rückschlag im Kampf um die vorderen Plätze hinnehmen müssen. Der VfL Wolfsburg rettet einen Punkt in Augsburg.

Marco Rose hat mit RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga wieder einen kleinen Dämpfer kassiert. Nach zuletzt wettbewerbsübergreifend zwei Siegen kam der Pokalsieger beim FSV Mainz 05 zu einem 1:1 (0:1). Marcus Ingvartsen erzielte unmittelbar vor der Halbzeit den Mainzer Führungstreffer (45.). Christopher Nkunku (80.) glich vor 26.100 Zuschauern für die Gäste aus Leipzig aus. Beide Teams haben nun zwölf Zähler auf dem Konto.

Viel Kampf gab es in Augsburg: Den zweiten Wolfsburger Sieg in Serie verhinderte Robert Gumny mit seinem Ausgleichstor (55.). Der VfL war durch Yannick Gerhardt in Führung gegangen (27.).

Den neunten Bundesliga-Spieltag hatte am Freitag der SV Werder Bremen mit einem 2:1 bei der TSG 1899 Hoffenheim eröffnet.

