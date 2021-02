LIVE! Schalke ohne Mustafi - BVB mit Delaney und Brandt

Hat eine Änderung in seiner Startelf vorgenommen: Schalke-Trainer Christian Gross.

Gelsenkirchen. Derby-Zeit im Ruhrgebiet: Außenseiter Schalke 04 empfängt am Samstagabend Borussia Dortmund. Hier geht es zu unserem Live-Ticker.

Einige Legenden des FC Schalke 04 machten dem Team des Bundesliga-Schlusslichts mit einem Video Mut. Unter dem Motto #SchalkeIstUnsNichtEgal sprachen Gerald Asamoah, Ebbe Sand, Marcelo Bordon und einige mehr Grüße in die Video-Kamera. Doch ob es auch etwas bringt? Das Revierderby gegen Borussia Dortmund (18.30 Uhr/Sky) droht für mindestens ein Jahr das letzte zu sein. Da Mainz 05 am Nachmittag mit 2:1 in Mönchengladbach gewann, haben die Schalke acht Punkte Rückstand - zum Vorletzten, nicht zum Relegationsplatz..

Trainer Christian Gross, ohne Derby-Erfahrung in Deutschland, mag - wie er sagt - „diese speziellen Spiele“. Im Vergleich zum 0:0 beim 1. FC Union Berlin vor einer Woche änderte er die Startelf zunächst auf einer Position: Nassim Boujellab ersetzt im offensiven Mittelfeld Nabil Bentaleb. Der Algerier, der nach zwei Monaten Suspendierung vor einer Woche in die Startelf zurückgekehrt war, hat noch konditionellen Rückstand. Kurz vor dem Anpfiff musste der S04-Trainer kurzfristig reagieren. Winter-Zugang Shkodran Mustafi muss verletzungsbedingt passen. Für ihn rückt Bastian Oczipka in die Startelf.

BVB-Trainer Edin Terzic, der mit seinem Team um die erneute Champions-League-Qualifikation bangt, bezeichnete das Derby als „das emotionalste Spiel, das man in einer Saison hat. Die Fans wollen sehen, dass man sich für dieses Trikot zerreißt - und dieses Derby gewinnt.“ Im Vergleich zum 3:2-Erfolg in der Champions League beim FC Sevilla am Mittwoch ändert Terzic zweimal: Thomas Delaney und Julian Brandt starten anstelle von Jude Bellingham und Manuel Akanji.

D E R B Y 11 #S04BVB pic.twitter.com/2bIY2VXEfD — Borussia Dortmund (@BVB) February 20, 2021

So spielen Schalke und der BVB

Schalke: Fährmann - Becker, Oczipka, Thiaw, Kolasinac - Stambouli, Serdar - William, Boujellab, Harit - Hoppe. Trainer: Gross

BVB: Hitz - Morey, Can, Hummels, Guerreiro - Delaney - Dahoud, Reus - Brandt, Sancho - Haaland. Trainer: Terzic

Schiedsrichter: Siebert

