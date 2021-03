Live! Teroddes Ausfall soll HSV-Aufstieg nicht gefährden

Essen. Der HSV ist gefordert: Gegen die starken Heidenheimer muss Trainer Thioune auf Terodde und Dudziak verzichten. Die Spiele im Live-Ticker.

Der Hamburger SV will sich auch vom "Corona-Fall Terodde" nicht stoppen lassen und seine Aufstiegsambitionen in der 2. Fußball-Bundesliga auch in der dritten Pandemie-Welle unbeirrt weiterverfolgen. "Ich möchte die Saison mit aller Macht zu Ende bringen, weil wir noch ein paar Ideen haben, wo sie für uns noch enden kann", sagte HSV-Trainer Daniel Thioune vor dem Heimspiel am Samstag (13 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Heidenheim. Und meinte damit die ersehnte Rückkehr des HSV in die 1. Liga. (dpa)

Die Spiele im Live-Ticker: