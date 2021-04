Live-Ticker Live-Ticker! Flick rückt den Titelkampf in den Fokus

Essen. Der FC Bayern München soll sich dem Willen von Trainer Hansi-Flick auf die Meisterschaft konzentrieren: Die Spiele im Live-Ticker.

Hansi Flick hat beim FC Bayern München ein erstes Gespräch mit dem künftigen Vorstandschef Oliver Kahn geführt, das sich aber nicht um seine Zukunft als Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters gedreht habe. "Mit Oliver Kahn habe ich kurz gesprochen, aber da ging es um andere Dinge", sagte Flick am Freitag. Auf die Frage, ob er sich selbst eine Deadline in seinem Gedankenprozess gesetzt habe, antwortete der 56-Jährige: "Es ist jetzt nicht so, dass wir da Druck haben."

Flick hatte nach dem Champions-League-Aus gegen Paris Saint-Germain berichtet, dass er sich Gedanken über seine Zukunft nach der Saison mache. Er sprach dabei auch erstmals vom Bundestrainerjob. Vor der nun anstehenden Englischen Woche in der Bundesliga mit dem Auftakt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Tabellendritten VfL Wolfsburg war er bemüht, den Fokus auf den Gewinn des Meistertitels zu richten.

"Jeder im Verein weiß, wie wichtig diese Woche ist", sagte Flick. Gerade darüber habe er auch mit Kahn gesprochen, ebenso darüber, «wie man das Aus in Paris verdaut hat.» Die Meisterschaft ist seitdem die einzige verbliebene Titelchance in dieser Saison. Flick brachte als zusätzliche Motivation die Aussicht ins Spiel, womöglich für den 30. Titelgewinn in der Bundesliga einen fünften Stern auf den Trikots zu erhalten. Eine solche Regelung gibt es bei der DFL bislang nicht. (dpa)

Hier geht es zu den Live-Tickern: