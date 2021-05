Live-Ticker: Löw nominiert seinen EM-Kader - BVB-Star Mats Hummels wohl dabei

Essen. Um 12.30 Uhr wird Bundestrainer Joachim Löw den vorläufigen EM-Kader bekanntgeben. Überraschungen sind denkbar. Der Live-Ticker.

Es wird ernst! An diesem Mittwoch (ab 12.30 Uhr im Live-Stream) wird Bundestrainer Joachim Löw seinen Kader für die anstehende Europameisterschaft verkünden. Einige Nominierungen deuten sich bereits an, eine erste Entscheidung ist sogar schon gefallen.

Wir informieren Sie an dieser Stelle im Live-Ticker zum deutschen EM-Kader. Dieser Artikel wird fortaufend aktualisiert.

09.15 Uhr: In Gruppe F wird Deutschland ab Mitte Juni auf Frankreich, Portugal und Ungarn treffen. Bereits am Dienstagabend gab Weltmeister Frankreich sein Aufgebot bekannt. Überraschend dabei ist auch Real Madrids Stürmer Karim Benzema (33), der zuletzt 2015 für die Equipe Tricolore aufgelaufen war. Auch dabei: Fünf Bundesligaprofis.

09.00 Uhr: Am Abend vor der Nominierung gab es auch eine Schrecksekunde für den DFB, denn Mittelfeldmann Ilkay Gündogan verletzte sich am Dienstag bei der 2:3-Niederlage seines Klubs Manchester City gegen Brighton and Hove Albion. Nach 55 Minuten musste der formstarke Ex-Dortmunder ausgewechselt werden.

Nach Schlusspfiff gab Trainer Pep Guardiola zwar leichte Entwarnung, doch eine genauere Untersuchung steht erst an diesem Mittwoch an

Musste gegen Brighton behandelt werden und schließlich sogar verletzt vom Platz: Manchester Citys deutscher Nationalspieler Ilkay Gündogan (mitte) Foto: dpa

DFB-Kader: Mats Hummels und Thomas Müller vor Rückkehr

08.55 Uhr: Vieles deutet allerdings darauf hin, dass zwei prominente Namen in den deutschen EM-Kader zurückkehren werden: Sowohl Mats Hummels (Borussia Dortmund) als auch Thomas Müller (FC Bayern) haben gute Chancen, wieder für Deutschland nominiert zu werden. Beide Weltmeister von 2014 wurden Anfang 2019 von Löw aussortiert, um einen Umbruch im Nationalteam voranzutreiben.

08.50 Uhr: Eine erste Entscheidung ist bereits gefallen. Am Dienstagabend gab BVB-Kapitän Marco Reus bei Instagram bekannt, dass er sich gegen eine Teilnahme an der EM entschieden hat. Dieser Entschluss sei gemeinsam mit Joachim Löw gefällt worden.

08.30 Uhr: Die Spannung steigt. Heute um 12.30 Uhr wird Bundestrainer Joachim Löw seinen Kader für die anstehende Europameisterschaft verkünden. Wir informieren Sie hier schon vorab in einem Ticker über die anstehende Nominierung.

