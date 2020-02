Essen. Erstes Spiel für neuen Düsseldorf-Trainer. Uwe Rösler erwartet beim Heimspiel gegen Frankfurt gleich eine schwierige Aufgabe. Die Live-Ticker.

Live! Uwe Rösler fiebert seinem Fortuna-Debüt entgegen

Die Vorfreude auf die schwierige Mission Klassenerhalt war Uwe Rösler anzusehen. „Ich habe ja lange genug warten müssen“, scherzte der neue Trainer von Fortuna Düsseldorf und lächelte: „Ich freue mich, es knistert.“ Auf sein Bundesliga-Debüt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) vor heimischer Kulisse gegen Eintracht Frankfurt ist Rösler richtig heiß. „Ich hoffe, dass die Bude brennt“, betonte der Nachfolger des am Mittwoch entlassenen Friedhelm Funkel.

Zugang Berisha ist einsatzbereit

Vom ersten Eindruck der Mannschaft auf dem Trainingsplatz war der 51-Jährige „schon beeindruckt“. Der ehemalige Profi von Manchester City gab zu, dass die Ausgangslage schwierig sei, „aber am Donnerstag hat die Mannschaft umgeschaltet auf das einzig wichtige in unserer Situation. Das heißt: Alles dafür zu tun, dass wir in der Bundesliga bleiben. Das hat sie mit vollem Herzen, voller Freude und voller Intensität hingelegt“, lobte Rösler.

Das Team mache einen „positiven“ Eindruck. „Da lacht das Trainerherz“, sagte der gut gelaunte Bundesliga-Neuling, der heute gleich auf Zugang Valon Berisha (Lazio Rom) zurückgreifen kann. Der am Donnerstag verpflichtete Mittelfeldspieler sei für das Heimspiel eine Option, sagte Rösler. (sid)

