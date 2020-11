Live! VAR-Wirbel: Wolfsburg-Tor zählt mit großer Verzögerung

Wolfsburg. In Wolfsburg eskaliert vor dem Hoffenheim-Spiel der Streit zwischen Glasner und Schmadtke. Auch der Start ist turbulent. Der Live-Ticker.

Der Start des Spiels verlief turbulent, letztlich aber erfolgreich für den VfL Wolfsburg. Renato Steffen brachte die Gäste in der 5. Minute in Führung. Der Treffer wurde zunächst wegen Abseits zurückgepfiffen. Doch nach einigen Minuten folgte die aus Wolfsburger Sicht positive Überraschung: Der Treffer wurde vom VAR anerkannt. Spieler beider Teams schauten zunächst ungläubig, denn die Partie lief zuvor beim Stand von 0:0 weiter, ehe der Schiedsrichter nach der Information des Videoassistenten unterbrach, um auf die Mittellinie zu zeigen: 1:0 für die Wölfe gegen Hoffenheim. Wout Weghorst legte in der 25. Minute das 2:0 nach.

Immer für eine Überraschung gut. The Magic of VAR. #WOBTSG — WUMMS (@WUMMSSS) November 8, 2020

Am Samstag hatte es bereits beim Bundesliga-Spiel zwischen Mainz und Schalke Wirbel um Entscheidungen des VAR gegegen. Mainz bekam zwei Elfmeter zugesprochen, vor allem der zweite Strafstoß war jedoch sehr umstritten und löste scharfe Kritik im S04-Lager aus. Zudem erkannte der Video-Assistent einem Treffer von Schalke-Verteidiger Ozan Kabak die Anerkennung ab.

Ärger gab es im Lager des VfL Wolfsvburg vor dem Spiel. Das Transferfenster ist zu, seit fast fünf Wochen. Doch die Bilanz des VfL Wolfsburg auf dem Transfermarkt lässt Oliver Glasner bis heute keine Ruhe. "Ich habe nur gesagt, dass wir das Transferziel in der Offensive nicht realisieren konnten", sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten am Freitag und schoss erneut öffentlich gegen die sportliche Führung um Jörg Schmadtke. Und der ließ das nicht auf sich sitzen.

Es ist der zweite Angriff in kürzester Zeit, schon am Donnerstag war der Österreicher Glasner wegen seiner Enttäuschung über die Sommertransfers für die Offensive in die Offensive gegangen. Er persönlich, so Glasner im Sky-Interview, habe einen Spieler mit "Tempo und Tiefgang" holen wollen, doch das "haben wir halt nicht geschafft". Beim "wir" schloss sich der 46-Jährige wohl eher nicht mit ein.

Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner. Foto: Ulrich Hufnagel / firo

Schmadtke, der Glasner im Sommer 2019 aus dessen Heimat vom Linzer ASK verpflichtet hatte, reagierte prompt. "Ich finde es nicht gut. Ich finde den Zeitpunkt unglücklich", sagte der Sport-Geschäftsführer dem Kicker recht sachlich.

Wolfsburg hängt im Mittelfeld der Tabelle fest

Wolfsburg, nach fünf Unentschieden in sechs Spielen noch ungeschlagen, aber eben nur im Mittelfeld der Tabelle, hatte in der Transferperiode das polnische Sturmtalent Bartosz Bialek (18) und den früheren Dortmunder Maximilian Philipp (26) geholt. Offensichtlich nicht ganz das, was Glasners Vorstellungen entsprach. Es lässt sich bis zum Winter nichts mehr machen, dennoch reitet der Trainer auf dem Thema herum.

VAR-Wirbel: Wolfsburg trifft mit Verzögerung

Entsprechend frostig ist die Atmosphäre vor dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag (15.30 Uhr/Sky). Wie es danach weitergeht, ist völlig offen. Dass Glasner aber noch lange bei den Wölfen an der Seitenlinie steht, die Anfang Oktober die Qualifikation für die Gruppenphase der Europa League verpasst hatten, ist momentan nur schwer vorstellbar. (sid)

Das Spiel im Live-Ticker