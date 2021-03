Löw macht den Weg frei – die richtige Entscheidung

Essen. Joachim Löw wäre besser nach der WM 2018 zurückgetreten. Er ist kein Mann für die Zukunft. Seine Verdienste bleiben unbestritten. Ein Kommentar.

Joachim Löw wird nach der Europameisterschaft in diesem Jahr nicht mehr Bundestrainer sein. Ein Gedanke, an den man sich erst einmal gewöhnen muss. Schließlich hat er den Job bereits 2006 in der Folge der Begeisterung um die Heim-WM übernommen, schließlich ist er der dienstälteste Nationaltrainer der Welt.