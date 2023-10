Löw: Nagelsmann muss man „keine großen Ratschläge geben“

Berlin Joachim Löw kennt Julian Nagelsmann aus seiner eigenen Zeit als Bundestrainer. Seine Einschätzung: „Es ist eine sehr gute Wahl.“

Joachim Löw hat den neuen Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann als eine „sehr gute Wahl“ bezeichnet.

Der Vor-Vorgänger des 36 Jahre alten Nationalcoaches betonte im Podcast „Spielmacher - Der EM Talk von Sebastian Hellmann und 360Media“ in Zusammenarbeit mit Studio Bummens: „Ich kenne seine Denkweise. Ihm muss man jetzt keine großen Ratschläge geben.“

In seiner eigenen Zeit als Bundestrainer, die nach der EM im Sommer 2021 mit Löws Abschied zu Ende gegangen war, habe er immer wieder mit Nagelsmann zu tun gehabt, erklärte der 63-Jährige. Nagelsmann hatte vor seiner DFB-Anstellung als Nachfolger von Hansi Flick und seinem vorzeitig zu Ende gegangenen Engagement beim FC Bayern München, wo er ebenfalls auf Flick gefolgt war, die TSG 1899 Hoffenheim und RB Leipzig trainiert.

Nagelsmann soll nun die Nationalmannschaft nach den Blamagen bei den Weltmeisterschaften 2018 und 2022 jeweils mit dem Aus in der Vorrunde sowie der EM dazwischen, als im Achtelfinale Endstation war, wieder aufrichten und zu einer erfolgreichen Heim-Europameisterschaft im kommenden Jahr führen. „Er weiß schon, was so auf ihn zukommt“, meinte Löw: „Welche Wirksamkeit eben auch eine Nationalmannschaft mit sich bringt.“

Löw hält Nagelsmann dabei für einen Trainer mit einer großen Fachkompetenz trotz dessen jungen Alters. „Und das ist schon mal unheimlich wichtig für eine Mannschaft und für Spieler, dass ein Trainer auch in der Lage ist, auch Lösungen einer Mannschaft zu geben. Da wird er sicher den Hebel ansetzen. Und das ist genau das richtige jetzt in dem Moment“, betonte Löw.